 Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 17.08.2020 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Севілья та Манчестер Юнайтед визначать першого фіналіста Ліги Європи
Сьогодні 01:33 1001
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 17:17 6916
Лукареллі: Шахтар звик грати без вболівальників
Сьогодні 16:40 242
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:17 6182
Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:14 3207
Інтер - Шахтар: анонс і прогноз на півфінал Ліги Європи
Сьогодні 13:30 658
Міочич переміг Корм'є і захистив титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:15 338
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:04 804
Ліон сенсаційно переграв Манчестер Сіті та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 2004
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Вчора 21:26 1329
Блоги
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:22 1473
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 22:07 1580
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль Андрій Твердохліб
Вчора 21:26 1329
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 15:42 639
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців Valeriy Ruchka
Вчора 00:08 1157
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
12.08.2020 22:36 1068
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
12.08.2020 20:07 6030
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
11.08.2020 23:36 1049
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:31 1628
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:07 1853
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Футбол Легенда Боруссії перед матчем сходив до туалету за лавою запасних 237
17:17 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 6916
17:10 Футбол Помер 17-річний російський футболіст 761
16:55 Футбол Федорчук: Шахтар має перевагу перед Інтером 282
16:47 Футбол Інтер - Шахтар: відео голів і олгяд матчу 285
16:40 Футбол Лукареллі: Шахтар звик грати без вболівальників 242
16:25 Бокс Ломаченко: Вже хочу вийти в ринг з Лопесом 517
16:17 Футбол Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 6182
16:15 Футбол Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція 2990
16:14 Пряма трансляція Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 3207
16:13 Пряма трансляція Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 774
16:12 Пряма трансляція РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1043
16:11 Пряма трансляція Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 4630
16:10 Теніс Стаховський програв у першому колі турніру у Празі 307
16:08 Футбол Повболівати за Шахтар можна буде просто неба з неймовірно красивими пейзажами 456
15:51 Олімпійські ігри-2020 Свинка Пеппа стане спеціальним послом збірної Великобританії в Токіо-2020 457
15:37 Футбол Хацкевич: Дії ОМОН в Білорусі - повне беззаконня 561
15:27 Футбол Тьяго погодив контракт з Ліверпулем на 4 роки 1084
15:09 Футбол Міранчук може перейти в Аталанту 844
14:51 Формула 1 Рейсінг Пойнт може оголосити про підписання Феттеля на Гран-прі Бельгії 808
14:35 Футбол Челсі купить Чілвелла за 78 млн фунтів 790
14:26 Футбол Левандовский: Радий за Патріка, який довго йшов, щоб стати основним в Шахтарі 1009
14:09 Хокей Білий Барс почав тренування на льоду 948
13:51 Футбол Антоніо: Не сказав би, що Ліга Європи багато в чому відрізняється від Ліги чемпіонів 319
13:37 Футбол Зоря - Маріуполь 2:1. Огляд матчу 969

Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція

Сьогодні 16:17 6182 0
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Ліга Європи УЄФА 2019/20
Півфінал
17 серпня

Чемпіон України - Шахтар за вихід у фінал Ліги Європи зіграє з міланським Інтером. Матч відбудеться в понеділок, 17 серпня в Дюссельдорфі. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію, яка буде доступна у цій новині. Початок о 21:45.

Нагадаємо, Інтер у чвертьфіналі мінімально переміг Баєр, а Шахтар розтрощив швейцарський Базель. В іншому півфіналі Манчестер Юнайтед та Севілья визначать фіналіста розіграшу ЛЄ.

Коментарі ()