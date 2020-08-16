Джерело - BBC.
Манчестер Сіті був сильнішим у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Ліона (1:3).
Про це заявив тренер "містян" Пеп Гвардіола.
"Одного разу ми все ж прорвемося в півфінал. Іноді потрібно просто прорватися через цей бар'єр. За підсумками декількох років команда заслужила це. Я відчував, що ми сильніші. Ми створили більше шансів і частіше били. Ми розчаровані ", - сказав Гвардіола.
У півфіналі Ліон зустрінеться з Баварією, яка знищила Барселону.
Нагадаємо, Лейпциг вирвав перемогу в Атлетіко. У півфіналі "бики" зустрінуться з ПСЖ.