Манчестер Сіті був сильнішим у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Ліона (1:3).

Про це заявив тренер "містян" Пеп Гвардіола.

"Одного разу ми все ж прорвемося в півфінал. Іноді потрібно просто прорватися через цей бар'єр. За підсумками декількох років команда заслужила це. Я відчував, що ми сильніші. Ми створили більше шансів і частіше били. Ми розчаровані ", - сказав Гвардіола.