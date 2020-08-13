Лейпциг вирвав перемогу в Атлетіко та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг здобув мінімальну перемогу над Атлетіко з Мадрида в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Дані Ольмо відкрив рахунок на початку першого тайму, а Жоау Фелікс відновив паритет.
Проте зусиллями Адамса "бики" вирвали перемогу на останніх хвилинах та здобули путівку в наступний етап ЛЧ.
Ліга Чемпіонів
1/4 фіналу
13 серпня
13 серпня
РБ Лейпциг - Атлетіко 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Ольмо, 1:1 - 71 Фелікс(П), 2:1 - 88 Адамс
У півфіналі "бики" зустрінуться з ПСЖ.
Нагадаємо, Шахтар у неймовірному стилі розгромив Базель у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і пробився в півфінал турніру.