Лейпциг вирвав перемогу в Атлетіко та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

У півфіналі "бики" зустрінуться з ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг здобув мінімальну перемогу над Атлетіко з Мадрида в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Дані Ольмо відкрив рахунок на початку першого тайму, а Жоау Фелікс відновив паритет.

Проте зусиллями Адамса "бики" вирвали перемогу на останніх хвилинах та здобули путівку в наступний етап ЛЧ.

Ліга Чемпіонів

1/4 фіналу

13 серпня 13 серпня

РБ Лейпциг - Атлетіко 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Ольмо, 1:1 - 71 Фелікс(П), 2:1 - 88 Адамс

У півфіналі "бики" зустрінуться з ПСЖ.

Нагадаємо, Шахтар у неймовірному стилі розгромив Базель у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і пробився в півфінал турніру.