Тренер Агробізнесу: Якщо займемо призове місце - все може помінятися щодо ситуації з виходом в УПЛ

Ситуацію щодо виходу чи не виходу Агробізнесу в УПЛ буде розглядати президент клубу Олег Собуцький.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Чижевський.

"Знали, куди їдемо. Чорноморець - команда з великими традиціями. Останні матчі показали, що вона грає в дуже цікавий і агресивний футбол. Як вдома, так і на виїзді. Вони практично завжди грають першим номером, намагаються пресингувати.

Ми серйозно дуже готувалися, тому що прекрасно розуміли: якщо хочемо боротися за призові місця - потрібна тільки перемога. По грі перший тайм був рівним. Другий тайм почали непогано, але в середині Чорноморець перехопив ініціативу. Нам створювали проблеми для лінії захисту.

Дякую футболістам, що вистояли і довели матч до перемоги. Добре, що три очки є, далі боремося за призові місця.

Ми в одному кроці від УПЛ. Які перспективи? Це вирішувати президенту. Яке рішення він прийме. На сьогодні він озвучував в ЗМІ, що в цьому році ми не виходимо в УПЛ. Будемо готуватися до наступного сезону. Але самі розумієте, що якщо ми займемо призове місце, все може помінятися", - сказав Чижевський.