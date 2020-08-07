Інгулець втратив перемогу над Рухом, Минай та Волинь здобули по три очки. Результати матчів 29 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 серпня, відбулися всі матчі 29-го туру Першої ліги з футболу.
Авангард - Минай 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Ахмедзаде, 0:2 - 68 Брюхов (авт)
Волинь - Гірник-Спорт 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 -52 Кожанов, 2:0 - 62 Куліш, 3:0 - 90+1 Кобзар
Інгулець - Рух 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 84 Мисик (авт), 1:1 - 90+4 Климчук
Кремінь - Балкани 0:0
Миколаїв - Металург 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Кушніренко (пен), 1:1 - 48 Сарапій
Оболонь Бровар - Металіст 1925 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Слободян, 2:0 - 65 Теноріо, 3:0 - 90+2 Теноріо
Прикарпаття - Черкащина 4:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Цурупін (авт), 2:0 - 56 Француз, 3:0 - 73 Скляренко (авт), 4:0 - 79 Хома, 4:1 - 90+1 Лухтанов
Чорноморець - Агробізнес 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 53 Кухарук
Раніше, ПФЛ перенесла матчі останнього туру Першої ліги.