Франков: Шахтар виніс жалюгідних німців на лопаті

Донецький Шахтар у матчі з Вольфсбургом розлютився через видалення Давида Хочолави.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"В одну хвіртку. Шахтар, таке враження, розлютився через видалення Хочолави (ліва червона, це спроба гри в м'яч!) І виніс жалюгідних німців на лопаті.

Незалежно від клубних симпатій - там не було червоної відповідно до нинішнього тлумачення правил. От і все. Я розумію, що власне футбол мало кого цікавить", - зазначив Франков.