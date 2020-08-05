Франков: Шахтар виніс жалюгідних німців на лопаті

Джерело - sport.ua.
Донецький Шахтар у матчі з Вольфсбургом розлютився через видалення Давида Хочолави.
Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.
"В одну хвіртку. Шахтар, таке враження, розлютився через видалення Хочолави (ліва червона, це спроба гри в м'яч!) І виніс жалюгідних німців на лопаті.
Незалежно від клубних симпатій - там не було червоної відповідно до нинішнього тлумачення правил. От і все. Я розумію, що власне футбол мало кого цікавить", - зазначив Франков.
Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.