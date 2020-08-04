Камбек від Sensum, фіаско Метробуду та трилер від Dimino’s Pizza і BSC Aramis

Огляд матчів КАПФ

У КАПФ відбулися чергові матчі.

Третя Ліга

Міжнародний Фінансовий Аудит - Sensum 6:11

Важко загадати, коли в одному матчі нашого чемпіонату було забито 17 голів. Але тим і цікава третя ліга, що команди грають максимально відкрито та натхненно! Здавалося, що Міжнародний Фінансовий Аудит буквально знищить суперника, адже за першу хвилину гри відзначився у воротах молодого Тараса Щеглова тричі. Не можна сказати, що голкіпер "адвокатів" серйозно винуватий у пропущених голах, але з психологічної точки зору, йому було важко повернутися у гру. Тим паче, що зовсім скоро він отримав і четвертий м’яч у свої ворота… Але потім на полі з’явився він… Легенда Sensum #прямозараз Віталій Оліщук. Цей гравець зробив, здавалося, не можливе. Він відзначився у воротах суперника шість (!!!) разів! Додайте сюди дубль Мєдвєдєва і хет-трик Коробки та отримаєте головний камбек звітного туру!

Друга Ліга

Lifecell - Domino’s Pizza 4:6

ФК Дачники - Kyiv United 1:2

Rezult - Check Point 2:3

В другій лізі було настільки гаряче, що навіть, якщо б на вулиці було 10 градусів тепла, все одно відчувалася б шалена напруга у повітрі біля Гідропарк Арени. Lifecell і Domino’s Pizza, наприклад, зіграли в першому таймі так, наче він був останнім у їх житті, адже команди забили сім голів за перші 12 хвилин. Одразу відзначимо довгоочікуване повернення Максима Пухти у склад Domino’s Pizza, проте головним героєм зустрічі став не він, а Дорохов. Дмитро, здається, оформив вже третій хет-трик у сезоні, здобувши для своєї команди першу перемогу в Другій Лізі. Lifecell, нажаль, знову поступився, пропустивши в двох матчах 11 голів.

Якщо говорити про гру між ФК Дачники та Kyiv United, то аналізуючи склади можна навіть сказати, що втрати "столичних" перед матчем були більш вагомі, аніж у їх опонентів. Kyiv United не міг розраховувати на Гавриша і Шовкошитного, а підопічні Євгена Варениці були фактично у найоптимальнішому складі. Власне кажучи, вони це довели вже на шостій хвилині першого тайму, коли класним голом відзначилася справжня легенда українського футболу, Віталій Рева. Причому мінімальний рахунок протримався майже півтора тайми, однак потім Курдас його зрівняв, а Єлісеенко (саме так прізвище записано в протоколі), забивши, здається, перший м’яч в сезоні, приніс "столичним" другу перемогу в груповому етапі.

Rezult, як ми і очікували проявив характер у матчі проти Check Point. Гра взагалі вийшла дуже напруженою і драматично. Посудіть самі: два тайми закінчуються з рахунком 0:0, потім Каграманов і Ятченко забивають два голи для Rezult за одну хвилину в середині третього тайму! Що робить в такій ситуації Check Point? Відповідає дублем Степанюка і голом Паламарчука всього за три хвилини і вириває перемогу в матчі! Оце сюжет!

Перша Ліга

Метробуд - Griffin-2 2:11

Перше слово, яке приходить на думку, коли бачиш результат звітного матчу: НЕОЧІКУВАННО! Здавалося, що гра буде максимально рівною, а інтрига буде триматися до кінця… Проте вийшло зовсім інакше: 3:0, 3:0, 6:2. Не теніс, звичайно, але дуже схоже. Брати Іллічови та Андрій Цілик забили на трьох 8 голів, ще раз довівши, що Griffin-2 точно буде головним претендентом на перемогу в Першій Лізі.

Вища Ліга

ФК Альтернатива - Сервіт 5:3

VIT - NC Beachsoccer 2:4

У Вищій лізі все ж таки відбулася зміна лідера, але враховуючи майбутній фінал чотирьох назвати цю змінну суттєвою, мабуть, не можна. Завдяки своїй перемозі NC Beachsoccer тепер ділить першу позицію з Альтернативою. Зборовський, який оформив дубль у звітному матчі, як то кажуть, робить різницю. Але ми б також хотіли відзначити дубль Максима Войтка, який схоже реально стане головним претендентом на звання кращого бомбардиру сезону, забивши вже 10 голів у чемпіонаті.

Альтернатива перемогла Сервіт за рахунок своїх джокерів. Олег Сіренко, який досить кволо розпочинав цей сезон, зараз набрав оптимальні кондиції, відзначившись дублем у воротах Сервіта. Але не забувайте й про ветерана команди Воронюка. Адже саме Коля забив один з останніх голів команди, здобувши перемогу для Альтернативи.

BudmonsteR - FC Dynamika 5:2

15 хвилин команди тримали глядачів у напрузі, а потім максимально швидко дали волю емоціям, обмінявшись голами всього за хвилину. Саме ці результативні удари дали новий поштовх інтризі в цьому матчі, але потім "динамічні" провалили кінець другого тайму, в якому за три хвилини отримали три голи у свої ворота. По суті, саме цей мікро-період став ключовим у виявленні переможця матчу, хоча Заворотний (оформив черговий дубль) і Харін ще встигли забити по одному разу у ворота своїх опонентів.

NC Beachsoccer - Євроформат - Unreal Atrix 2:7

Євроформат в цьому сезоні, відверто кажучи, розчаровує. В тому сенсі, що команда укомплектована класними виконавцями але результати залишають бажати кращого. Друга поразка поспіль в третій лізі – це зовсім не те, на що ми могли розраховувати. "Нереальні", в свою чергу, вирішили не відкладати справу в довгий ящик і синхронно виграли перші два тайми: 3:0, 3:0. В кінці матчу Намчук і Бабюк по одному голу забили, але цього було замало. Юрій Потомський, в свою чергу, король цієї гри. На його рахунку хет-трик!

AiF.ua - Union-Dynamika 3:6

Ми так чекали на продовження феєрії від Сашка Зінченка у складі AiF.ua… а він взяв і не приїхав на гру. На перший погляд, гра здавалася доволі скромною: всього два голи за два таймі (обидва на рахунку "динамічних", але потім грянув грім! 7 голів за третій тайм, дубль Кирієнка на останніх хвилинах та довгоочікувана перемога "динамічних".

Domino’s Pizza - BSC Aramis 4:4 (5:4)

Мабуть, найбільш драматичний матч усього туру. Араміси, які останнім часом перебували просто у відмінній формі, перервали свою серію з перемог. Причому винуватими вони можуть вважати лише себе, адже після першого тайму вигравали 3:1, а потім програли у двох наступних періодах і дотягнули справу до серії пенальті. Та й то, якби не забив Костенко на передостанній хвилині, все могло закінчитися раніше. Серія пенальті – це завжди лотерея! Але символічно, що переможний гол для Domino’s Pizza забив голкіпер цієї команди, Сергій Павельчук!