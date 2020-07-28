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Франков: Луческу може і шапочку шльопнути об газон

Сьогодні 11:25 1641 0
Фахівець поділився думкою про деякі аспекти призначення Луческу
Франков: Луческу може і шапочку шльопнути об газон
#Франков, #Луческу, #Динамо

Джерело - Динамо Київ від Шурика.

Румунський тренер Мірчу Луческу вміє боротися за свій клуб психологічними методами.

Про це заявив редактор журналу Футбол Артем Франков.

"До теми Мірчі Луческу на чолі Динамо ми будемо повертатися ще не один раз. До теми виступів Динамо під керівництвом цього фахівця і в чемпіонаті, і в різних кубках також будемо звертатися.

І переглядати ці результати через призму особистості Луческу і його заяв. А ви знаєте, що він може сказанути. Може і шапочку шльопнути о газон. Я, до речі, думаю, що це шапочка при ньому. Може, не та шапочка, може, інша. Може, кепочка. Але, як то кажуть, наш бронепоїзд стоїть на запасній колії.

Думаю, Луческу це має на увазі. Тому що за свій клуб він побореться дуже серйозно, з використанням не тільки футбольних, а й психологічних методів", - зазначив Франков.

Раніше, Суркіс спростував відставку Луческу.

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