Кремінь переміг Оболонь Бровар, Балкани програли Миколаєву у 26 турі Першої ліги

У Першій лізі зіграно два матчі

Джерело - Чемпіон.

У 26-му турі Першої ліги Балкани вдома зустрічалися з Миколаєвом, а Оболонь Бровар завітала у гості до Кременя.

На 20-ій хвилині матчу гравець Балкан Платунов не реалізував пенальті. А на 59-ій хвилині Пархоменко відкрив рахунок. Через сім хвилин Паламар подвоїв рахунок. А на 77-ій хвилині Кушніренко реалізував пенальті і вивів вперед миколаївців. Наприкінці Балкани пропустили ще один гол.

У матчі Кремінь - Оболонь Бровар на 75 хвилині сталася дивна ситуація. Четвертий арбітр показав табло із заміною - Голіков зійшов з поля на іншій бровці - боковий арбітр щось почав сигналізувати головному арбітру і Голікову показали друге попередження і вигнали з поля. Схоже, що повторилася ситуація з Гармашем, який не дочекався дозволу арбітра. Заміну так і не провели гості. Натомість залишилися у меншості. А на 82-ій хвилині матчу господарі вийшли вперед. У цьому епізоді помилився голкіпер гостей Федорівський.

Чемпіонат України - Перша ліга

26 тур, 24 липня

Балкани - Миколаїв 1:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Пархоменко, 1:1 - 66 Паламар, 1:2 - 77 Кушніренко (пен), 1:3 - 90 Ляшевський

Кремінь - Оболонь Бровар 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 81 Бафталовський

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