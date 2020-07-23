 Собуцького довічно відсторонили від футболу | Футбол | Champion.com.ua
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Собуцького довічно відсторонили від футболу

Сьогодні 15:44 3442 0
Собуцького довічно відсторонили від футболу
#Собуцький

Джерело - Чемпіон.

Почесний президент Агробізнеса Олег Собуцький  отримав довічний бан на будь-яку футбольну діяльність.

Про це повідомляє Telegram-канал Тайны Футбола.

Собуцький отримав довічну заборону здійснювати будь-яку діяльність пов'язану з футболом.

Агробізнес отримав штраф 500000 і заборону грати на своєму стадіоні до рішення комітету з питань стадіоном.

Наразі клуб з Волочиська домашні матчі гратиме на стадіоні Руха.

Раніше, УАФ відсторонила домашній стадіон Агробізнесу на момент розгляду справи щодо Собуцького.

Нагадаємо, після матчу 24 туру Першої ліги Агробізнес - Минай (0:2) в суддівській кімнаті на території стадіону Юність побили головного арбітра матчу Юрія Іванова.

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