Собуцького довічно відсторонили від футболу

Джерело - Чемпіон.

Почесний президент Агробізнеса Олег Собуцький отримав довічний бан на будь-яку футбольну діяльність.

Про це повідомляє Telegram-канал Тайны Футбола.

Собуцький отримав довічну заборону здійснювати будь-яку діяльність пов'язану з футболом.

Агробізнес отримав штраф 500000 і заборону грати на своєму стадіоні до рішення комітету з питань стадіоном.

Наразі клуб з Волочиська домашні матчі гратиме на стадіоні Руха.

Раніше, УАФ відсторонила домашній стадіон Агробізнесу на момент розгляду справи щодо Собуцького.

Нагадаємо, після матчу 24 туру Першої ліги Агробізнес - Минай (0:2) в суддівській кімнаті на території стадіону Юність побили головного арбітра матчу Юрія Іванова.