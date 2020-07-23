Собуцький: Вже продали місця на цю Першу лігу

Довічне відсторонення президента Агробізнесу Олега Собуцького від футболу за побиття судді Юрія Іванова є продажністю української футбольної системи.

Про це заявив сам Собуцький.

"Я в курсі, звичайно. Це просто шок, брехня, продажність нашої системи. Це просто жах. Якщо президент УАФ хоче себе вигородити, що у нього все добре в федерації, закрити якісь гріхи.

Якщо вони знайшли жертву - вони глибоко помилилися. Жертвою будуть вони. Вони хочуть від футболу відігнати людину, який фінансує 23 команди? Будь ласка. Немає питань. Але команду Агробізнес та інші я не залишу, якщо вони заважають їм.

Вони вже продали місця на цю Першу лігу. А я говорив, що потрібно чемпіонат догравати, виявилося - йду проти системи. А я йду за футболом, якщо вони продажні - нехай собі", - зазначив Собуцький.