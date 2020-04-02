Лідер Тоттенгема відправився на військові збори до Південної Кореї

Сон Хін Мін покинув Англію

Джерело - Еспресо.

Нападник лондонського Тоттенгема Сон Хін Мін покинув Англію і відправився на військові збори у Південній Кореї

Про це повідомляє The Sun

27-річний футболіст вирушив на батьківщину, в Південну Корею. Там йому належить пройти військові збори, які розпочнуться наприкінці квітня і триватимуть чотири тижні. Отримана раніше травма не перешкодить Сону, оскільки він практично відновився.

Відповідно до законів Південної Кореї кожен чоловік до 28 років повинен пройти службу в армії, яка триває 21 місяць. У 2018 році Сон разом зі збірною завоював золоті медалі на Азійських іграх, що дозволило йому уникнути служби. Проте йому доведеться пройти збори.

У поточному сезоні 27-річний Сон провів 32 матчі, забив 16 голів і віддав 9 результативних передач. Орієнтована трансферна вартість за футболіста складає 80 млн євро.

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