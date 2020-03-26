Джерело - football24.ua.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью зацікавлений у послугах центрбека Інтера Дієго Годіна.
Про це повідомляє Tuttosport.
Досвідчений захисник переїхав у Італію лише рік тому, але міланці готові розглянути пропозиції щодо нього.
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Серед конкурентів Тоттенгема у боротьбі за гравця є Манчестер Юнайтед, який також не проти підсилитися уругвайським ветераном за помірну суму.
Нагадаємо, Годін став гравцем міланського клубу.