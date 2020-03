Нападник Ювентуса порушив умови карантину і полетів до Аргентини

Аргентинський нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн вирішив залишити Італію, всупереч тому, що в клубі введений карантин.

Про це журналіст Ніколо Скіра написав у Twitter.

Футболіст вирішив повернутися в Аргентину, щоб уникнути загрози зараження коронавірусом.

Ігуаїна зупинили співробітники аеропорту. Він довів, що пройшов тест на вірус COVID-19, який показав негативний результат.

Gonzalo #Higuain ha lasciato l'Italia la scorsa notte per sfuggire al #Coronavirus e rientrare in Argentina. Fermato dagli agenti all’aereoporto la punta ha mostrato il test negativo al #CoVid_19. Peccato che il Pipita come gli altri tesserati della #Juventus fosse in quarantena