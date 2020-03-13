 Ювентус спростував інформацію про коронавірус у Дибали | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус спростував інформацію про коронавірус у Дибали

Сьогодні 16:14 224 0
Інформація про коронавірус у Дибали не підтвердилась
Ювентус спростував інформацію про коронавірус у Дибали
#Ювентус, #Дибала

Джерело - sport.ua.

Ювентус офіційно спростував інформацію про те, що форвард Пауло Дибала захворів коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У туринському клубі підтвердили, що серед хворих тільки захисник Даніеле Ругані. У решти хвороба не виявлена.

Вчора клуб відправив у самоізоляцію гравців, тренерів і президента Ювентуса.

Нагадаємо, Роналду припинив тренування з Ювентусом через коронавірус у Ругані.

Раніше, чемпіонат Італії був припинений у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні.

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