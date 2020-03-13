Ювентус спростував інформацію про коронавірус у Дибали

Джерело - sport.ua.
Ювентус офіційно спростував інформацію про те, що форвард Пауло Дибала захворів коронавірусом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
У туринському клубі підтвердили, що серед хворих тільки захисник Даніеле Ругані. У решти хвороба не виявлена.
Вчора клуб відправив у самоізоляцію гравців, тренерів і президента Ювентуса.
Нагадаємо, Роналду припинив тренування з Ювентусом через коронавірус у Ругані.
Раніше, чемпіонат Італії був припинений у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні.