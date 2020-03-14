Олександрія - Колос: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Колос розпочнуть 23 тур чемпіонату України в Прем'єр-лізі в чемпіонській групі.

Матч відбудеться у суботу, 14 березня, на стадіоні Ніка в Олександрії. Початок о 17:00.

пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч УПЛ Олександрія - Колос наживо дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, за підсумками 22 турів (перший етап - 2 кола), команди визначили дві шістки - чемпіонську групу, яка побореться за медалі чемпіонату та місця в єврокубках та групу вибування.

Після першого етапу Олександрія посідає 5 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 37 очок. У колоса - 6 місце та 26 очок. Команди в сезоні 2019/20 зіграли два матчі: одна перемога в Колоса (1:2) та одна нічия (1:1).