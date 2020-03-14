Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграє проти Маріуполя в 23 турі Групи виживання української Прем'єр-ліги.

Матчв відбудеться у суботу, 14 березня, на Дніпро-Арені. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч чемпіонату України Дніпро-1 - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, після 22 турів команди визначили дві шістки: чемпіонська група та група вибування. Остання команда чемпіонату напряму вилітає до Першої ліги, а передостання зіграє стикові матчі з другою командою Першої ліги.

У Дніпро-1 та Маріуполя по 25 очок після 22 зіграних матчів і команди посідають 7 та 8 сходинки відповідно. Саме команда з Дніпра не пустила азовців до чемпіонської групи, розгромивши тих у 22 турі УПЛ.