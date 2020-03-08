Визначилися перша і друга шістки УПЛ

Колос посів шосте місце, Маріуполь на 8-ій позиції

Після 22-го туру чемпіонату України стали відомі остаточні шістки, які гратимуть між собою у другому етапі турніру.

Шосте місце в турнірній таблиці зберіг Колос, який поступився Шахтарю (3:4). До останнього на місце в топ-6 претендував Маріуполь, але клуб поступився Дніпру-1 (0:3) і в підсумку посів 8-ме місце.

Перша шістка: Шахтар, Динамо, Зоря, Десна, Олександрія, Колос.

Друга шістка: Дніпро-1, Маріуполь, Львів, Ворскла, Олімпік, Карпати.

Таким чином, на другому етапі будуть зіграні 10 турів. Перші шість команд розіграють путівки до єврокубків. А команди з 7-го по 12-те місця будуть вести боротьбу за збереження в елітному дивізіоні. Остання команда напряму вилетить до першої ліги.