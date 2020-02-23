 Колос вирвав перемогу у Олександрії, Карпати зіграли внічию з Дніпром-1. Результати матчів УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Підручний і Прима фінішували за межами ТОП-15 у мас-старті чемпіонату світу
Сьогодні 16:40 346
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 16:53 45211
Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 15:53 4328
Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу
Сьогодні 14:22 827
Вайлдер - Ф'юрі: відео нокауту
Сьогодні 08:02 12102
Ф'юрі знищив Вайлдера та став чемпіоном світу WBC
Сьогодні 07:47 11377 1
Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: Як це було
Сьогодні 07:41 14978
Берінчик переміг Сармієнто і захистив титул WBO
Вчора 23:36 1484
Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилнах у 19 турі УПЛ
Вчора 18:51 951
Костюк перемогла Снігур та пробилась у фінал турніру в Єгипті
Вчора 16:02 1286
Блоги
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров Valeriy Ruchka
20.02.2020 11:11 1314
Усик написав вірш із релігійним підтекстом
Усик написав вірш із релігійним підтекстом Valeriy Ruchka
19.02.2020 21:43 968
Марадону запідозрили у вживанні наркотиків під час матчу
Марадону запідозрили у вживанні наркотиків під час матчу Valeriy Ruchka
19.02.2020 21:07 1110
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро Valeriy Ruchka
19.02.2020 17:11 1085
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
19.02.2020 16:10 3577 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:05 Футбол Сент-Етьєн втратив перемогу над Реймсом у 26 турі Ліги 1 28
17:59 Футбол МЮ розгромив Вотфорд, Вулвергемптон - Норвіч в 27 турі АПЛ 86
17:40 Футбол Збірна зірок залишила поле у фіналі Кубка Легенд з Росією в знак протесту проти суддівства 744
17:26 Футбол Верес переміг Мінськ у контрольному матчі 151
17:11 Хокей. УХЛ Кременчук здобув вольову перемогу над Білим Барсом у 37 турі УХЛ 139
16:58 Футбол Алавес вирвав перемогу в Атлетіка у 25 турі Ла-Ліги 103
16:53 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється) 45211
16:51 Футбол Дженоа вдома програв Лаціо у 25 турі Серії А 136
16:48 Футбол Гранада розгромила Осасуну у 25 турі Ла-Ліги 103
16:40 Біатлон Підручний і Прима фінішували за межами ТОП-15 у мас-старті чемпіонату світу 346
16:25 Футбол Карпати - Дніпро-1 1:1. Огляд матчу 236
16:18 Теніс Світоліна і Ястремська вилетіли з парного розряду турніру в Досі 322
15:57 Футбол Колос вирвав перемогу у Олександрії, Карпати зіграли внічию з Дніпром-1. Результати матчів УПЛ 534
15:53 Пряма трансляція Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE 4328
15:41 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Мас-старт 15 км. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE 1550
15:39 Футбол Шахтар - Десна: прев'ю матчу 19 туру УПЛ 499
15:30 Біатлон Підгрушна: За 20 років, скільки бігаю, такого ще не було 940
15:05 Теніс Удар Ястремської потрапив у ТОП-10 найкращих на турнірі в Дубаї 294
14:48 Блог Петряк зробив хет-трик за 12 хвилин 1203
14:22 Біатлон Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу 827
14:17 Бокс Вайлдер: Ніяких виправдань за сьогоднішній бій 1986
13:54 Блог Берінчик на бій вийшов у образі Халка 932
13:38 Футбол Олександрія - Колос: прев'ю матчу 19 туру УПЛ 240
13:23 Бокс Берінчик - Сармієнто: відео бою 417
13:10 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Мас-старт 12,5 км. Жінки: онлайн-трансляція. LIVE 4059

Колос вирвав перемогу у Олександрії, Карпати зіграли внічию з Дніпром-1. Результати матчів УПЛ

Сьогодні 15:57 534 0
Колос вирвав перемогу у Олександрії, Карпати зіграли внічию з Дніпром-1. Результати матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 лютого, у матчах 19 туру Української Прем'єр-Ліги Карпати вдома зіграли в нічию з Дніпром-1, а Олександрія поступилася Колосу.

Чемпіонат України, УПЛ

19 тур

23 лютого

Карпати - Дніпро-1 1:1(1:1)

Голи: 1:0 - 24 Діеє, 1:1 - 41 Супряга

Карпати: Кудрик, Халль, Дубинчак, Гіоргадзе, Мартінс, Назарина, Кльоц, Притула (Козак, 88), Пасіч, Лях, Діеє.

Дніпро-1: Юрчук, Польовий, Гуйе, Адамюк, Логінов, Батагов (Вакулко, 75), Кравченко, Ді Франко, Коркішко, Булеца (Чічіков, 73), Супряга.

Попередження:

Дубінчак (22), Кльоц (52), Пасіч (58), Батагов (65), Адамюк (74), Діеє (82), Коркішко (90).

Видалення: Дубінчак (89).

Олександрія - Колос 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Смирний, 1:1 - 60 Сітало, 1:2 - 90+3 Смирний

Олександрія: Паньків, Дубра, Шендрик, Бабогло (Бухал, 52), Грицук, Задерака (Протасов, 52), Довгий (Устименко, 78), Гречишкін, Третьяков, Банада, Сітало.

Колос: Волинец, Гавриш, Єфремов, Ємець, Смирний, Богданов, Ільїн, Оріховський, Морозко (Вільхьяльмссон, 71), Петров, Бондаренко (Кожушко, 80).

Попередження:

Бабогло (31), Довгий (53), Петров (64), Бондаренко (74), Сітало (77), Волинец (77), Смирний (90).

Коментарі ()