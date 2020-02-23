Колос вирвав перемогу у Олександрії, Карпати зіграли внічию з Дніпром-1. Результати матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 лютого, у матчах 19 туру Української Прем'єр-Ліги Карпати вдома зіграли в нічию з Дніпром-1, а Олександрія поступилася Колосу.

Чемпіонат України, УПЛ

19 тур

23 лютого

Карпати - Дніпро-1 1:1(1:1)

Голи: 1:0 - 24 Діеє, 1:1 - 41 Супряга

Карпати: Кудрик, Халль, Дубинчак, Гіоргадзе, Мартінс, Назарина, Кльоц, Притула (Козак, 88), Пасіч, Лях, Діеє.

Дніпро-1: Юрчук, Польовий, Гуйе, Адамюк, Логінов, Батагов (Вакулко, 75), Кравченко, Ді Франко, Коркішко, Булеца (Чічіков, 73), Супряга.

Попередження:

Дубінчак (22), Кльоц (52), Пасіч (58), Батагов (65), Адамюк (74), Діеє (82), Коркішко (90).

Видалення: Дубінчак (89).

Олександрія - Колос 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Смирний, 1:1 - 60 Сітало, 1:2 - 90+3 Смирний

Олександрія: Паньків, Дубра, Шендрик, Бабогло (Бухал, 52), Грицук, Задерака (Протасов, 52), Довгий (Устименко, 78), Гречишкін, Третьяков, Банада, Сітало.

Колос: Волинец, Гавриш, Єфремов, Ємець, Смирний, Богданов, Ільїн, Оріховський, Морозко (Вільхьяльмссон, 71), Петров, Бондаренко (Кожушко, 80).

Попередження:

Бабогло (31), Довгий (53), Петров (64), Бондаренко (74), Сітало (77), Волинец (77), Смирний (90).