УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 22 туру

Джерело - Чемпіон.
У 22-му турі Української Прем'єр-ліги Динамо на виїзді переграло Олександрію, Десна мінімально здолала Зорю, а Шахтар перестріляв Колос.
Таким чином стали відомі остаточні шістки, які гратимуть між собою у другому етапі турніру.
Шосте місце в турнірній таблиці зберіг Колос, який поступився Шахтарю. До останнього на місце в ТОП-6 претендував Маріуполь, але клуб поступився Дніпру-1 і в підсумку посів 8-ме місце.
Перша шістка: Шахтар, Динамо, Зоря, Десна, Олександрія, Колос.
Друга шістка: Дніпро-1, Маріуполь, Львів, Ворскла, Олімпік, Карпати.
Таким чином, на другому етапі будуть зіграні 10 турів. Перші шість команд розіграють путівки до єврокубків. А команди з 7-го по 12-те місця будуть вести боротьбу за збереження в елітному дивізіоні. Остання команда напряму вилетить до Першої ліги.
|М
|Команда
|І
|О
|1
|
Шахтар
|22
|59
|2
|
Динамо
|22
|45
|3
|
Зоря
|22
|43
|4
|
Десна
|22
|42
|5
|
Олександрія
|22
|37
|6
|
Колос
|22
|26
|М
|Команда
|І
|О
|7
|
Дніпро-1
|22
|25
|8
|
Маріуполь
|22
|25
|9
|
Львів
|22
|20
|10
|
Ворскла
|22
|20
|11
|
Олімпік
|22
|18
|12
|
Карпати
|22
|13