УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 22 туру

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі Української Прем'єр-ліги Динамо на виїзді переграло Олександрію, Десна мінімально здолала Зорю, а Шахтар перестріляв Колос.

07.03.2020

Ворскла 1 : 0 Олімпік

Десна 1 : 0 Зоря

Олександрія 1 : 3 Динамо

08.03.2020

Львів 0 : 0 Карпати

Колос 3 : 4 Шахтар

Дніпро-1 3 : 0 Маріуполь

Таким чином стали відомі остаточні шістки, які гратимуть між собою у другому етапі турніру.

Шосте місце в турнірній таблиці зберіг Колос, який поступився Шахтарю. До останнього на місце в ТОП-6 претендував Маріуполь, але клуб поступився Дніпру-1 і в підсумку посів 8-ме місце.

Перша шістка: Шахтар, Динамо, Зоря, Десна, Олександрія, Колос.

Друга шістка: Дніпро-1, Маріуполь, Львів, Ворскла, Олімпік, Карпати.

Таким чином, на другому етапі будуть зіграні 10 турів. Перші шість команд розіграють путівки до єврокубків. А команди з 7-го по 12-те місця будуть вести боротьбу за збереження в елітному дивізіоні. Остання команда напряму вилетить до Першої ліги.