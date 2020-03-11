Від Ван Бастена до Ілічича: усі покери в історії Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, нападник Аталанти Йосип Ілічич відзначився покером (4 голи) в грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Валенсії. І хоча два з чотирьох м'ячів словенець забив з пенальті, для статистики це немає значення.

Отже, Йосип Ілічич став 15 футболістом в історії чемпіонської Ліги, кому вдалося зробити покер. Загалом же покер нападника Аталанти 16-й в історії. По два покери в Лізі чемпіонів мають Ліонель Мессі (один з них пента-трик) та Роберт Левандовський. Зазначимо, що поляк зробив два покери, граючи за дві різні команди. У півфіналі сезону 2012/13 Левандовський "відвантажив" 4 голи в ворота Реала, граючи за Боруссію Д, а на груповому етапі ЛЧ 2019/20 польський нападник відзначився покером на груповій стадії у ворота Црвени Звезди, граючи за Баварію.

Серед вищезгаданих 14 футболістів, яким вдавався покер - двоє відзначилися пента-триком (5 голів). Ліонель Мессі в 1/8 фіналу ЛЧ 2011/12 забив 5 м'ячів у ворота Баєра, а гравець Шахтаря Луїс Адріано 5 разів розписався у воротах БАТЕ в груповому турнірі сезону 2014/15.

Нинішній сезон - зрівнявся за кількістю покерів із сезоном ЛЧ-2011/12, де таких було три. Цікаво, що двічі в нинішньому сезоні 4 голи на свій рахунок записували гравці Баварії. Крім вищезгаданого Левандовського, покером у ворота Тоттенгема відзначився Серж Гнабрі. Також Левандовський і Гнабрі - єдині кому вдавалося зробити покер протягом одного (другого) тайму.

Роберт Левандовський є автором найшвидшого (проміжок часу від першого взяття воріт до останнього) покеру в історії. Поляку знадобилося усього 15 хвилин у грі з Црвеною Звездою в грудні 2019 року.

Слід зазначити, що переважна кількість покерів була зроблена на груповій стадії - 11:5. Тож Ілічич став 5 гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 4 голи в одній грі на стадії плей-оф та першим, якому це вдалося зробити у виїзній грі.

У 10 випадках із 16 автор покеру обходився без пенальті.

Присутній серед авторів цих унікальних досягнень і український слід. У сезоні 2005/06 Андрій Шевченко, граючи за Мілан, самотужки знищив у гостях Фенербахче.

Усі покери в історії Ліги чемпонів

1992/93. Група. Марко ван Бастен. Мілан - Гьотеборг 4:0 (33, 52п, 61, 62)

1999/00. 2 гр. етап. Сімоне Індзагі. Лаціо - Марсель 5:1 (17, 37, 38, 71)

2003/04. Група. Дадо Пршо. Монако - Депортиво 8:3 (26, 30, 45+2, 49)

2004/05. Група. Руд ван Ністелрой. Манчестер Юнайтед - Спарта 4:1 (14, 25п, 60, 90+1)

2005/06. Група. Андрій Шевченко. Фенербахче - Мілан 0:4 (16, 52, 70, 76)

2009/10. 1/4 фіналу. Ліонель Мессі. Барселона - Арсенал 4:1 (21, 37, 42, 88)

2011/12. Група. Бафетімбі Гоміс. Динамо Зг - Ліон 1:7 (45, 48, 52, 70)

2011/12. 1/8 фіналу. Ліонель Мессі (5). Барселона - Баєр 7:1 (26, 43, 50, 59, 85)

2011/12. 1/8 фіналу. Маріо Гомес. Баварія - Базель 7:0 (45, 50, 61, 67)

2012/13. Півфінал. Роберт Левандовський. Боруссія Д - Реал 4:1 (8, 50, 55, 66п)

2013/14. Група. Златан Ібрагімович. Андерлехт - ПСЖ 0:5 (17, 22, 36, 62)

2014/15. Група. Луїс Адріано (5). БАТЕ - Шахтар 0:7 (28п, 36, 40, 44, 82п)

2015/16. Група. Кріштіану Роналду. Реал - Мальме 8:0 (39, 47, 50, 59)

2019/20. Група. Серж Гнабрі. Тоттенгем - Баварія 2:7 (53, 55, 83, 88)

2019/20. Група. Роберт Левандовський. Црвена Звезда - Баварія 0:6 (53п, 60, 64, 68)

2019/20. 1/8 фіналу. Йосип Ілічич. Валенсія - Аталанта 3:4 (3п, 43п, 71, 82)