Аталанта з Маліновським обіграла Валенсію, Лейпциг розгромив Тоттенгем в 1/8 Ліги чемпіонів

Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, відбулися два перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За підсумками двох матчів у чвертьфінал турніру пройшли Лейпциг та Аталанта.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, 10 березня

Валенсія – Аталанта 3:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 3 Ілічич, 1:1 – 21 Гамейро, 1:2 – 43 Ілічич, 2:2 – 51 Гамейро, 3:2 – 67 Торрес, 3:3 – 71 Ілічич, 3:4 – 82 Ілічич

РБ Лейпциг – Тоттенгем 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Забітцер, 2:0 – 21 Забітцер, 3:0 - 87 Форзберг

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