Асоціація футболістів Іспанії підтримала Зозулю

Асоціація футболістів Іспанії (AFE) підтримала українського нападника Романа Зозулю у конфлікті з фанатами Райо Вальєкано.

Про це повідомляє прес-служба AFE.

"AFE висловлює своє рішуче засудження подій, які сталися під час матчу між Райо Вальєкано і Альбасете на адресу нападника Романа Зозулі. Гравець став жертвою постійних образ і ми готові надати йому всю необхідну допомогу і підтримку.