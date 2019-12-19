Асоціація футболістів Іспанії підтримала Зозулю

Джерело - sportarena.com.
Асоціація футболістів Іспанії (AFE) підтримала українського нападника Романа Зозулю у конфлікті з фанатами Райо Вальєкано.
Про це повідомляє прес-служба AFE.
"AFE висловлює своє рішуче засудження подій, які сталися під час матчу між Райо Вальєкано і Альбасете на адресу нападника Романа Зозулі. Гравець став жертвою постійних образ і ми готові надати йому всю необхідну допомогу і підтримку.
Актуально: Матч Сегунди зупинили через Зозулю
Також ми маємо намір домогтися глобальних рішень, які допоможуть уникнути надалі і викорінити в майбутньому подібні типи поведінки уболівальників на футбольних полях Іспанії", - йдеться в повідомленні AFE.
Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.
Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.