Житлобуд-1 зіграє з Маріупольчанкою. Результати жеребкування Кубка України серед жіночих команд

Базовий день проведення матчів 18 березня 2020 року

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 грудня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України-2019/2020 серед жіночих команд.

Результати жеребкування:

Єдність (Плиски, Чернігівська обл.) - Ятрань (Берестівець, Черкаська обл.)

"Восход" (Стара Маячка, Херсонська обл.) - Пантери (Умань, Черкаська обл.)

Житлобуд-1 (Харків) - Маріупольчанка (Маріуполь, Донецька обл.)

Житлобуд-2 (Харків) - Ладомир (Володимир-Волинський, Волинська обл.)

Усі протистояння складатимуться з одного поєдинку, що відбудеться на полі команди, вказаної першою.

Базовий день матчів - 18 березня 2020 року.

Раніше, Маріуполь вирвав перемогу в Олімпіка.

Нагадаємо, Шахтар виставив цінник на Тете.