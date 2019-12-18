 Житлобуд-1 зіграє з Маріупольчанкою. Результати жеребкування Кубка України серед жіночих команд | Футбол | Champion.com.ua
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Житлобуд-1 зіграє з Маріупольчанкою. Результати жеребкування Кубка України серед жіночих команд

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Базовий день проведення матчів 18 березня 2020 року
Житлобуд-1 зіграє з Маріупольчанкою. Результати жеребкування Кубка України серед жіночих команд
#КУ, #жінки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 грудня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України-2019/2020 серед жіночих команд.

Результати жеребкування:

Єдність (Плиски, Чернігівська обл.) - Ятрань (Берестівець, Черкаська обл.)  

"Восход" (Стара Маячка, Херсонська обл.) - Пантери (Умань, Черкаська обл.)

Житлобуд-1 (Харків) - Маріупольчанка (Маріуполь, Донецька обл.)

Житлобуд-2 (Харків) - Ладомир (Володимир-Волинський, Волинська обл.)

Усі протистояння складатимуться з одного поєдинку, що відбудеться на полі команди, вказаної першою. 

Базовий день матчів - 18 березня 2020 року.

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