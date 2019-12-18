Житлобуд-1 зіграє з Маріупольчанкою. Результати жеребкування Кубка України серед жіночих команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 грудня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України-2019/2020 серед жіночих команд.
Результати жеребкування:
Єдність (Плиски, Чернігівська обл.) - Ятрань (Берестівець, Черкаська обл.)
"Восход" (Стара Маячка, Херсонська обл.) - Пантери (Умань, Черкаська обл.)
Житлобуд-1 (Харків) - Маріупольчанка (Маріуполь, Донецька обл.)
Житлобуд-2 (Харків) - Ладомир (Володимир-Волинський, Волинська обл.)
Усі протистояння складатимуться з одного поєдинку, що відбудеться на полі команди, вказаної першою.
Базовий день матчів - 18 березня 2020 року.
Раніше, Маріуполь вирвав перемогу в Олімпіка.
Нагадаємо, Шахтар виставив цінник на Тете.