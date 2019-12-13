Головко: Олександрія не повинна була програти Генту

У матчі з Олександрією бельгійський Гент грав на перемогу будь-якою ціною.

Про заявив експерт телеканалів Футбол 1/2 Олександр Головко.

"Перед грою Пластун сказав, що Гент по-іншому дивиться на українську команду. Не скажу, що сьогодні Гент грав на перемогу будь-якою ціною, але той футбол, який йому запропонувала Олександрія, вимагав певних зусиль. Команда не повинна була програти, у другому таймі додала, активно атакувала.

Хотілося б привітати тренерський штаб, команда добре виглядає за функціональною здатністю як для дебютанта єврокубків. Сьогодні до кінця матчу хлопці намагалися відігратися і мали сили, тому великий плюс тренеру за це", - сказал Головко.