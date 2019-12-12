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Динамо Київ - Лугано: прогноз букмекерів Parimatch

Сьогодні 15:15 243 0
Динамо Київ - Лугано: прогноз букмекерів Parimatch

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо абсолютний фаворит у грі 6 туру Ліги Європи проти Лугано.

Так, коефіцієнт компанії Parimatch на перемогу киян - 1,23. Перемогу Лугано фахівці компанії оцінюють в 15,5. Нічия - 6,2.

Нагадаємо, динамівцям для виходу в 1/16 фіналу ЛЄ потрібна лише перемога. Усі розклади в групі B - ТУТ.

Пряма трансляція матчу Динамо - Лугано на телеканалі Футбол 1, а також на нашому сайті. Чемпіон преведе традиційну текстову трансляцію з Олімпійського.

Інший представний України в Лізі Європи - Олександрія зіграє проти Гента нашого Ромага Яремчука. На жаль, підопічні Шарана втратили будь-які шанси на продовження боротьби в турнірі.

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