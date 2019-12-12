Динамо - Лугано: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Динамо (Київ, Україна) - Лугано (Лугано, Швейцарія)

Груповий етап Ліги Європи - Група B

12 грудня, Київ, стадіон НСК Олімпійський, 19:55

Арбітр: Алияр Агаєв (Айзербаджан)

Трансляція: Футбол 1

Текстова трансляція: Чемпіон

Для виходу з групи українському клубу достатньо двічі забити і не пропустити. Але для сьогоднішнього Динамо, це завдання не таке уже й просте.

Кияни рано повірили у свою удачу. Після п'яти матчів групового етапу українська команда знаходиться на третьому місці у квартеті B з 6 балами на рахунку. Зараз Копенгаген має 9 очок, а Мальме - 8 пунктів.

В останніх зустрічах кияни виступають не дуже переконливо. Це стосується всіх турнірів. На євроарені біло-сині 28 листопада в Лізі Європи Динамо Київ зазнало поразки від Мальме (3:4). А в УПЛ на своєму полі були биті Зорею (1:2), показавши абсолютно жалюгідну гру.

Швейцарський колектив з однойменного міста знаходиться на останньому місці в таблиці Групи B з двома очками на рахунку. У п'яти зустрічах команда забила лише 1 гол. Попри зміну тренера, проблеми швейцарців з результатами нікуди не поділися.

За Динамо не зіграють дискваліфіковані Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич і Артем Шабанов.

Пряма мова:

Олексій Михайличенко (Головний тренер Динамо)

"Наскільки нам вдалося вийти з важкого психологічного стану після Зорі, покаже завтрашній день. Прекрасно розумію, що на такі матчі налаштовувати футболістів немає сенсу. Всі прекрасно розуміють важливість цієї гри. Все в наших руках".

Віктор Циганков (півзахисник Динамо)

"Нам дійсно потрібно починати матчі з більшою концентрацією уваги, тому що в іншому випадку створюються моменти для того, щоб пропустити гол. Починати гру з рахунком 0:1, звичайно, неприємно. Сподіваємося, що завтра команда вийде на поле ще більш сфокусованою на тому, щоб не пропустити та забити якомога більше голів".

Орієнтовні склади:

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Попов, Кендзьора, Шепелєв, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Бєсєдін

Лугано: Бауманн, Обексер, Дапрела, Кечкеш, Яо, Кустодіо, Ковіло, Вечей, Араторе, Лаванші, Холендер

Факти

- У другому турі суперники зіграли по нулях в Санкт-Галлені

- Динамо належить рекорд за кількістю нічиїх в основній сітці Ліги Європи. Одинадцять з них були для киян домашніми

- У 14 попередніх гостьових єврокубкових матчах швейцарський клуб здобув лише дві перемоги (Н2 П10) і забив сім м'ячів. На групових етапах Ліги Європи у Лугано в п'яти матчах на виїзді одна перемога і чотири поразки.

- Київське Динамо не перемагає в групі В з першого туру, проте як і раніше може пробитися в 1/16 фіналу

Прогноз від Чемпіона: Перемога Динамо 2:0.