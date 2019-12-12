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Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 07:40 405 0
Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи
#Ліга Європи, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Гент (Гент, Бельгія) - Олександрія (Олександрія, Україна)

12 грудня, Гент, стадіон Геламко Арена, 22:00

Арбітр: Раду Петреску (Румунія)

Трансляція: Футбол 1

Текстова трансляція: Чемпіон

Олександрія в п'яти поєдинках заробила три бали і замикає квартет I. З урахуванням відставання в п'ять очок від другого прохідного місця, клуб втратив шанси на плей-оф.

Почала цей турнір команда Шарана з виїзної поразки від Вольфсбурга з рахунком 1:3. Після чого три тури не знали в цій стадії гіркоти поразок, хоча і не перемагали.

Спершу український колектив поділив очки на своєму полі з бельгійським Гентом (1:1), а потім двічі розписав миром з французьким Сент-Етьєном (1:1 і 2:2). У п'ятому турі команда програла вдома Вольфсбургу (0:1)

У підопічних Володимира Шарана не залишилося турнірної мотивації на цей матч. Але є інші причини зіграти на всі 100% можливостей - заробити призові, "засвітитися" на європейському рівні і, врешті-решт, попрацювати на коефіцієнт України в єврокубках, щоб в майбутньому самим же ними і скористатися.

Орієнтовний склад Олександрії: Паньків, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Пашаєв, Гречишкін, Запорожан, Ковалець, Лучкевич, Третьяков, Безбородько

Факти:

- Гент займе перше місце, якщо переможе або якщо Вольфсбург втратить очки в паралельному матчі.

- Це тільки третя європейська кампанія Олександрії.

- Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук першу половину сезону 2016/17 провів на правах оренди в Олександрії, куди його відправив київське Динамо.

- У складі Гента виступають ще два українці - захисник Ігор Пластун і півзахисник Роман Безус.

- Олександрія - один з шести дебютантів групового етапу Ліги Європи в цьому розіграші. П'ять інших - Еспаньйол, Ференцварош, Вулверхемптон і австрійські ЛАСК з Вольфсберг

Проноз Чемпіона: 2:1

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