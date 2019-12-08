Гвардіола: Все що МЮ показав, це п'ять контратак, а ми грали в футбол

Гравцям Манчестер Сіті просто не пощастило у матчі проти Манчестер Юнайтед.

Про це сказав наставник містян Пеп Гвардіола.

"Мені сподобалося, як ми грали. Так, пропустили чотири або п'ять контратак. Так буває в будь-якому матчі. У них є якість. Решфорд, Марсьяль - швидкі хлопці, їм пощастило. А нам - ні, хоч ми і давили їх весь матч.

Я вперше відстаю від першого місця на 14 очок. Не пам'ятаю, щоб таке було. Так, ми наробили багато помилок, але були і речі, які не можна було контролювати. Те ж невезіння. Чи можемо відігратися в Лізі чемпіонів? Про це не думаю, такої мети немає. Повторю, ми будемо грати так, як грали раніше. Ще раз: все що МЮ показав, це п'ять контратак, а ми грали в футбол", - сказав Гвардіола.