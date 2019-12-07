Манчестер Юнайтед несподівано переміг Манчестер Сіті у 16 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 грудня, у 16 турі англійської Прем'єр-ліги відбулося манчестерське дербі Сіті - Юнайтед.
У першому таймі гості змогли двічі вразити ворота Сіті, із пенальті відкрив рахунок у матчі Маркус Рашфорд. Згодом свій гол забив Антоні Марсьяль.
Манчестер Сіті наприкінці гри відповів м’ячем Отаменді.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
07 грудня, 16 тур
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 23 Рашфорд (пен), 0:2 – 29 Марсьяль, 1:2 – 85 Отаменді
Нагадаємо, Евертон розібрався із Челсі у 16 турі АПЛ.
Також, Тоттенгем знищив Бернлі.