Джерело - Чемпіон.

Мальме (Швеція) - Динамо Київ (Україна)

Ліга Європи. Груповий етап

Група B, 5-й тур

28 листопада, 22:00

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Київське Динамо зіграє зі швецьким Мальме в 5 турі групового етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться 28 листопада, на стадіоні Сведбанк. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу в режимі онлайн. Початок о 21:45.

У першому матчі цих команд, який відбувся в 1 турі ЛЄ, Динамо здобуло мінімальну перемогу (1:0). У попередньому турі Ліги Європи Динамо зіграло внічию з Копенгагеном (1:1), а Мальме не зміг переграти Лугано (0:0).