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Селтік вирвав перемогу у Лаціо, погром від Севільї. Результати 4 туру Ліги Європи

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Стандарт і Селтік змогли здобути перемогу на останніх хвилинах матчу
Селтік вирвав перемогу у Лаціо, погром від Севільї. Результати 4 туру Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 07 листопада, було зіграно перші матчу 4 туру Ліги Європи.

Ліга Європи

Груповий етап, 4 тур

07 листопада

Група А

Ф91 Дюделанж – Севілья 2:5 (0:4)

Голи: 0:1 – 17 Даббур, 0:2 – 27 Ель-Хаддаді, 0:3 - 33 Ель-Хаддаді, 0:4 – 36 Даббур, 0:5 - Ель-Хаддаді, 1:5 – 69 Сінані, 2:5 – 80 Сінані

АПОЕЛ – Карабах 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Медвєдєв, 1:1 – 59 Лукас, 2:1 – 88 Йоанну

Група В

Копенгаген - Динамо  1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Стаге, 1:1 - 70 Вербич

Лугано - Мальме 0:0

Група С

Базель – Хетафе 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Артур, 1:1 – 45 Мата, 2:1 – 60 Фрай

Краснодар – Трабзонспор 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Асан (автогол), 2:0 – 35 Фернандеш, 3:0 – 90+3 Ігнатьєв, 3:1 – 90+4 Нвакаеме

Група D

ЛАСК Лінц – ПСВ 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Шваб, 1:1 – 56 Ранфтль, 2:1 – 60 Фрізер, 3:1 – 78 Клаусс, 4:1 – 82 Клаусс

Русенборг – Спортинг 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 16 Коутс, 0:2 – 38 Фернандеш

Група Е

ЧФР Клуж – Ренн 1:0 (1:0)

Голи:1:0 - 87 Рондон

Лаціо - Селтік 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Іммобіле, 1:1 – 38 Форрест, 1:2 – 90+5 Нічам

Група F

Стандарт - Айнтрахт 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 56 Ванхейсден, 1:1 – 65 Костич, 2:1 – 90+4 Лестьєнн

Нагадаємо, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном.

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