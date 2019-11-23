 Александрия - Вольфсбург смотреть онлайн матч Лига Европы - трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 18:53 76 0
Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийматиме німецький Вольсфсбург у 5 турі групи I Ліги Європи.

Матч відбудеться 28 листопада, на Арені Львів.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Олександрія - Вольфсбург у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

У 4 турі ЛЄ Олександрія вирвала нічию у грі із Сент-Етьєном (2:2), а Вольфсбург поступився Генту (1:3). Турнірну таблицю квартету I, з 8 очками, впевнено очолює команда Романа Яремчука, Вольфсбург має 5 очок і розташувався на 2 сходинці. Олександрія ділить 3-4 місця із Сент-Етьєном. У обох колективів по 3 залікові бали.

Нагадаємо, у 15 турі УПЛ Олександрія мінімально перемогла Зорю (1:0).

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