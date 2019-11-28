Бєсєдін і Кадар вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Мальме

Відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, у матчі 5 туру Ліги Європи київське Динамо на виїзді зіграє з Мальме.

Стали відомі стартові склади команд.

Мальме: Далін, Ларсон, Сафарі, Рікс, Баширу, Траустасон, Розенберг, Бенгтсон, Інносент, Нільсен, Бергет,

Запасні: Меліхарек, Кнудсен, Молінс, Беймо, Галль, Ракіп, Антонсон

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелєв, Вербич, Циганков, Миколенко, Буяльський, Шабанов, Бєсєдін, Кадар, Кендзьора

Запасні: Бойко, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Караваєв, Родрігес

Раніше, захисник Динамо міг перейти до Зорі.