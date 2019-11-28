Бєсєдін і Кадар вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Мальме

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 листопада, у матчі 5 туру Ліги Європи київське Динамо на виїзді зіграє з Мальме.
Стали відомі стартові склади команд.
Мальме: Далін, Ларсон, Сафарі, Рікс, Баширу, Траустасон, Розенберг, Бенгтсон, Інносент, Нільсен, Бергет,
Запасні: Меліхарек, Кнудсен, Молінс, Беймо, Галль, Ракіп, Антонсон
Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелєв, Вербич, Циганков, Миколенко, Буяльський, Шабанов, Бєсєдін, Кадар, Кендзьора
Запасні: Бойко, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Караваєв, Родрігес
Раніше, захисник Динамо міг перейти до Зорі.