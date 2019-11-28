 Мальме - Динамо Київ 3:2. ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Мальме - Динамо Київ 3:2. ОНЛАЙН

Сьогодні 23:30 6379 0
Мальме - Динамо Київ 3:2. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Мальме (Швеція) - Динамо Київ (Україна)

Ліга Європи. Груповий етап
Група B, 5-й тур
28 листопада, 22:00

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

75' Траустасон від кутового прапора навісив до ближньої штанги, де виявилися тільки гравці Динамо.

74' Удар Рікса зліва з меж штрафного майданчика заблокував Кадар.

73' Вимушена заміна у складі Динамо: замість Володимира Шепелєва на поле вийшов Микола Шапаренко.

72' Травма у Шепелєва. Сидить він на газоні в центральному колі.

71' Вербич в центрі поля збив Ларссона і отримав жовту картку.

69' Буяльський зліва зі штрафного вирішив пробити в ближній кут. Далін зіграв уважно і відбив м'яч.

67' Ракіп на фланзі збив Бєсєдіна і отримав жовту картку.

66' Сидорчук видалений. А отримав картку Сергій за те, що накричав на арбітра. Дурне видалення за другу жовту картку.

65' На Бергет зліва пройшла передача, але Йо Інге пробив у Кадара.

64' Вербич зліва навісив до воріт, де Далін випередив Бєсєдіна і забрав м'яч в руки.

63' У Циганкова справа не пройшла передача до штрафного майданчика на Буяльського.

61' Розенберг справа з-за меж штрафного майданчика неточно пробив у дальній кут.

60' Вербич від кутового прапорця навіс виконав занадто сильно. Сидорчуку довелося бігти за м'ячем до бічної лінії поля.

58' Гол! Мальме виходить вперед! Рікс зліва запустив у штрафний майданчик Ракіпа, який сильно пробив під поперечину над Бущаном.

56' Рікс зліва прострілив на дальню штангу. Розенберг з п'яти метрів переправляв м'яч у порожній кут, але трохи не влучив.

54' Бущан випустив м'яч після удару Ларссона справа з-за меж штрафного майданчика. Бергет, який біг на добивання знаходився у офсайді.

52' Миколенко зліва з дальньої дистанції пробив вище воріт.

50' Розенберг сьогодні проводить останню зустріч у своїй кар'єрі. Після матчу відбудеться вшанування цього шведського ветерана.

48' Гол! Мальме зрівнює рахунок! Трастусон справа зі штрафного викотив м'яч на Розенберга, який з десяти метрів вразив ворота.

47' У перерві в складі Мальме відбулася заміна: замість Бонке Інносента на поле вийшов Ердаль Ракіп.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Динамо пропустивши на початку матчу показує високий рівень гри, що вилилося у два забитих гола.

45' Бєсєдін пробивав у дальній кут, але заслабко пішов удар.

44' Вербич з Циганковим незлагоджено зіграли на лівому фланзі і не змогли прорватися до штрафного майданчика за допомогою коротких передач один одному

43' Черговий фол від Динамо. Бєсєдін на чужій половині поля зачепив ногу Сафарі.

42' Циганков на правому фланзі атаки порушив правила.

41' Динамо тримає м'яч в центрі поля. Шведи безуспішно намагаються пресингувати.

39' ГООООЛ! Динамо виходить вперед! Буяльський зліва видав чудову передачу в центр штрафного майданчика, звідки Циганков з дванадцяти метрів вразив ворота.

38' Все більше стає позиційної боротьби в центрі поля, і все рідше командам вдається проникати в чужу штрафну площу

36' Сидорчук в центрі поля грубо підкотився під Траустасона і отримав жовту картку.

35' Бєсєдін в чужій штрафній площі порушив правила, підштовхнувши Сафарі в спину.

34' Кендзьора справа занадто сильно закинув м'яч до воріт. Буяльському зіграти не вдалося, а сфера опинилася за межами поля.

33' Кендзьора справа покотив м'яч на Буяльського, який не зміг виконати передачу в один дотик п'ятою на Бєсєдіна.

31' Миколенко необачно зробив передачу назад на Бущана. Ледве Бергет не зіграв на перехопленні.

29' Шепелєв на чужій половині поля врізався в Баширу.

28' Сидорчук на хід Циганкову направо передачу зробив, але трохи сильно.

27' Господарі намагаються пресингувати суперника на чужій половині поля. Доводиться киянам починати свої атаки довгими передачами вперед.

25' Траустасон зліва зі штрафного навісив до дальньої штанги. Кияни поборолися вгорі і вибили м'яч від своїх воріт.

24' Шабанов на фланзі збив Рікса і отримав жовту картку, пропустить наступний матч українець.

23' Кадар сильно відправив м'яч вперед. Циганков з Бєсєдіним не змогли виграти боротьбу вгорі.

21' Знову фолить Шепелєв в центрі поля. Інносент опинився на газоні.

19' Шепелєв в центральному колі порушив правила і отримав жовту картку.

18' ГООООЛ! Динамо зрівнює рахунок. Буяльський зробив м'яку подачу у штрафній суперника, усі пролетіли повз м'яч, але набігаючий Миколенко відправив сферу і сітку воріт.

17' Два кутових удари поспіль виконали динамівці. Другий завершився ударом Бесєдіна головою трохи вище воріт.

16' Буяльський справа прострілив на Вербича, який в дотик пробив з лінії воротарського майданчика по воротах.

15' Циганков відправив м'яч у ворота, але зробив це Віктор з офсайду

14' Рікс зліва здалеку пробив по воротах. М'яч полетів точно в Бущана.

13' Траустасон розіграв кутовий з партнерами. Навісити до воріт шведам не вдалося.

11' Вербич відкотив м'яч на Бєсєдіна, який з вісімнадцяти метрів пробив трохи лівіше воріт.

10' Сидорчук в центрі поля вдарив по ногах Траустасона.

9' Бесєдін зліва прискорився, але впустив м'яч за межі поля.

8' Кияни забрали собі м'яч і розташувалися на чужій половині поля. Небезпечних закидів до воріт поки немає.

7' Кутовий удар виконали гості. До удару киянам комбінацію довести не вдалося.

6' Буяльський здалеку спробував пробити по воротах, але на цей раз влучив у суперника.

4' Буяльський прийняв передачу зліва від Циганкова, розвернувся і з чотирнадцяти метрів пробив точно в Даліна.

2' Гол! Забиває Мальме. Траустасон від кутового прапорця навісив на Бергета. Бущан парирував удар Йо Інге, але на дальній штанзі ніхто не завадив зіграти на добиванні Бенгтссону.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле. Звучить гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо зіграє зі швецьким Мальме в 5 турі групового етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться 28 листопада, на стадіоні Сведбанк. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу в режимі онлайн. Початок о 21:45.

У першому матчі цих команд, який відбувся в 1 турі ЛЄ, Динамо здобуло мінімальну перемогу (1:0). У попередньому турі Ліги Європи Динамо зіграло внічию з Копенгагеном (1:1), а Мальме не зміг переграти Лугано (0:0).

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