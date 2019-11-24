Джерело - Чемпіон.
Мальме (Швеція) - Динамо Київ (Україна)
Ліга Європи. Груповий етап
Група B, 5-й тур
28 листопада, 22:00
Київське Динамо зіграє зі швецьким Мальме в 5 турі групового етапу Ліги Європи.
Матч відбудеться 28 листопада, на стадіоні Сведбанк. Початок о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу в режимі онлайн. Початок о 21:45.
У першому матчі цих команд, який відбувся в 1 турі ЛЄ, Динамо здобуло мінімальну перемогу (1:0). У попередньому турі Ліги Європи Динамо зіграло внічию з Копенгагеном (1:1), а Мальме не зміг переграти Лугано (0:0).