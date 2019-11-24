Рахім Стерлінг прокоментував скасований гол у ворота Челсі

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг розчарований системою відеоасистента арбітра (VAR).

Про це розповів сам гравець.

"Радий знову поліпшити мій рекорд за кількістю скасованих голів системою VAR. Чорт забирай, це вб'є мене, братан", - розповів Стерлінг.

Happy to improve my VAR overruled goals record today again 💯 damn this thing gonna kill me bro 😂😂😂 #cursed pic.twitter.com/pLSjYkLp5Z — Raheem Sterling (@sterling7) November 23, 2019

Нагадаємо, Стерлінг відмовляється продовжувати контракт у разі відходу Гвардіоли.

Раніше, Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі у 13 турі АПЛ.