 Євро-2020: як виглядає турнірна таблиця у групі збірної України після 9-го туру | Футбол | Champion.com.ua
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Євро-2020: як виглядає турнірна таблиця у групі збірної України після 9-го туру

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Після 9-го туру кваліфікації Єврро-2020 збірна України посідає перше місце і чекає на останній матч відбору
Євро-2020: як виглядає турнірна таблиця у групі збірної України після 9-го туру
#Україна, #Португалія, #Сербія

Джерело - Чемпіон.

14 листопада збірна України пропускала 9-й тур відбору на чемпіонат Європи 2020. Національна команда займає першу сходинку і перед останнім матчем кваліфікації є недосяжною для суперників, в активі збірної  України 19 залікових пунктів.

Свою гру не пропускала збірна Португалії, яка після того, як втратила у Києві шанси вийти на Євро з першого місця, розтрощила у домашньому матчі суперників з Литви із рахунком 6:0. Після 9-го туру в активі Португалії 14 очок і відповідно друге місце у групі В, а Литва вже ганебно закінчила виступи на відборі Євро-2020. У національної команди всього лиш 1 пункт, що є одним з найгірших результатів в історії кваліфікаційних раундів збірної Литви.

У паралельному матчі стосунки з'ясовували збірні Сербії і Люксембургу. Команда видали бойовий матч, в якому перемогу здобули серби, із рахунком 3:2. Після 9-го туру збірна Сербії посідає третє місце і має у активі 13 очок, у команди є шанси обігнати Португалію, в останньому турі, для цього потрібно щоб португальці втратили очки у матчі з Люксембургом, який йде четвертим з 4 очками. Серби ж налаштовано боротимуться за перемогу у матчі з Україною.

Матчі 10-го туру відбору Євро-2020, у групі В, будуть проведені у неділю, 17 листопада.

 

 

 

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