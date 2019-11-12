Бакалов: Тайсон профі і зобов'язаний стримуватися

Капітан донецького Шахтаря Тайсон має чутливу душу, ось і вибухнув у матчі з Динамо.

Про це тренер Юрій Бакалов заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Що саме кричали вболівальники, чутно не було, але, швидше за все, вони скандували щось неприємне. Градус протистояння був дуже високим, і емоції просто зашкалювали, а це часто вибиває футболістів з гри. Тайсон має чутливу душу, ось і вибухнув. По-людськи його можна зрозуміти. З іншого боку, він - профі, і зобов'язаний стримуватися. Я його не виправдовую", - сказав Бакалов.