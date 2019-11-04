Хавбек Евертона Андре Гомеш був змушений лягти під ніж після зустрічі з Тоттенгемом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Евертон може підтвердити, що Андре Гомеш сьогодні була зроблена операція на правій щиколотці, яку він зламав. Хірургічне втручання пройшло успішно.

Португалець, який отримав травму у вчорашньому матчі Прем'єр-ліги з Тоттенгемом, проведе деякий час в лікарні, перш ніж повернеться в розташування клубу, щоб почати реабілітацію під наглядом медичного штабу клубу", - йдеться в повідомленні прес-служби Евертона.