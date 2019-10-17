Павелко: Проти моєї команди майже два роки ведуться замовні кампанії

Проти команди президента УАФ Андрія Павелка майже два роки ведуться замовні кампанії та висуваються фейковий звинувачення.

Про це Павелко написав у Facebook.

"УАФ утримує 21 збірну. І хоча проти нашої команди протягом майже двох років ведеться безліч замовлених кампаній, висуваються фейковий звинувачення, нам вдалося добитися нових і дуже серйозних результатів.

Це перемога збірної U-20 на чемпіонаті світу (як і пообіцяв, всі футболісти збірної до кінця року отримають за чемпіонські медалі рекордні за всю історію преміальні). Ми побачили суперуспішний виступ національної команди під керівництвом Андрія Шевченка.

Ми вийшли переможцями з абсолютно надуманого справи проти Мораеса, де наші суперники, за підтримки окремих особистостей з України, хотіли забрати у нас заслужені 4 очка", - написав Павелко.