Мілан звільнить Джампаоло у найближчі години і призначить екс-наставника Лаціо

Джерело - isport.ua.
Сьогодні, 8 жовтня, керівництво Мілана повідомить про звільнення головного тренера Марко Джампаоло.
Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марція.
Очікується, що очолить команду Стефано Пьолі, який раніше працював з К'єво, Болоньєю, Лаціо і Фіорентиною. З Лаціо наставник в 2015 році вийшов в кваліфікацію Ліги чемпіонів.
Повідомляється, у Пьолі також були пропозиції від Дженоа і Сампдорії, однак він відмовив їм на користь міланської команди.
Керівництво Мілана намагалося домовитися з Лучано Спалетті, але його контракт з Інтером закінчиться влітку 2021 року, а домовитися про його дострокове розірвання не вдалося.
За результатами семи турів чемпіонату Італії Мілан знаходиться на 13 місці турнірної таблиці з дев'ятьма очками.
Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.