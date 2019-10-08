Мілан звільнить Джампаоло у найближчі години і призначить екс-наставника Лаціо

Пьолі очолить Мілан

Сьогодні, 8 жовтня, керівництво Мілана повідомить про звільнення головного тренера Марко Джампаоло.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марція.

Очікується, що очолить команду Стефано Пьолі, який раніше працював з К'єво, Болоньєю, Лаціо і Фіорентиною. З Лаціо наставник в 2015 році вийшов в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Повідомляється, у Пьолі також були пропозиції від Дженоа і Сампдорії, однак він відмовив їм на користь міланської команди.

Керівництво Мілана намагалося домовитися з Лучано Спалетті, але його контракт з Інтером закінчиться влітку 2021 року, а домовитися про його дострокове розірвання не вдалося.

За результатами семи турів чемпіонату Італії Мілан знаходиться на 13 місці турнірної таблиці з дев'ятьма очками.

Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.