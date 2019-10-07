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Мілан знайшов альтернативу Шевченку

Сьогодні 17:07 1138 0
Мілан активно шукає нового тренера
Мілан знайшов альтернативу Шевченку
#Шевченко, #Мілан

Джерело - politeka.net.

Мілан розширив список кандидатів на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Керівник футбольного відділу Мілана Звонімір Бобан виступає за негайну відставку головного тренера команди Марко Джампаоло.

Наразі головним кандидатом на те, щоб очолити Мілан вважається екс-тренер Роми та Інтера Лучано Спаллетті.

Актуально: Мальдера: Конкретних пропозицій від Мілана Шевченко не отримував

До списку потенційних кандидатів на посаду тренера Мілана увійшли Стефано Піолі, Клаудіо Раньєрі, Лучано Спаллетті, Руді Гарсія, Арсен Венгер і навіть екс-наставник команди Дженнаро Гаттузо, звільнений після завершення минулого сезону. Щоправда, у останнього є умова – свою посаду в керівництві має залишити Мальдіні.

Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.

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