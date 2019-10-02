Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови

Джерело - ua.tribuna.com.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко погодився стати головним тренером Мілана за двох умов.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Український фахівець повідомив про це директору Мілана Паоло Мальдіні і керівнику футбольного відділу клубу Звонимиру Бобану під час зустрічі перед матчем Аталанта - Шахтар (1:2).
43-річний українець готовий почати тренувати міланський клуб не раніше листопада, оскільки має намір спочатку вивести українську збірну на Євро-2020.
Також тренер хоче зберегти свій тренерський штаб. Керівництво Мілана обмірковує умови Шевченка.
Збірна України після п'яти матчів лідирує в групі В відбору Євро-2020. Щоб гарантувати вихід у фінальну стадію, українцям потрібно обіграти вдома Литву.
Литовців українці приймуть 11 жовтня, а 14 жовтня - Португалію.
Нагадаємо, Шевченко прокоментував можливість очолити Мілан.