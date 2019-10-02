Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови

Керівництво Мілана обмірковує умови Шевченка.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко погодився стати головним тренером Мілана за двох умов.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Український фахівець повідомив про це директору Мілана Паоло Мальдіні і керівнику футбольного відділу клубу Звонимиру Бобану під час зустрічі перед матчем Аталанта - Шахтар (1:2).

43-річний українець готовий почати тренувати міланський клуб не раніше листопада, оскільки має намір спочатку вивести українську збірну на Євро-2020.

Також тренер хоче зберегти свій тренерський штаб. Керівництво Мілана обмірковує умови Шевченка.

Збірна України після п'яти матчів лідирує в групі В відбору Євро-2020. Щоб гарантувати вихід у фінальну стадію, українцям потрібно обіграти вдома Литву.

Литовців українці приймуть 11 жовтня, а 14 жовтня - Португалію.

Нагадаємо, Шевченко прокоментував можливість очолити Мілан.