Манчестер Юнайтед видав найгірший старт за останні 30 років

В рамках 7-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед в рідних стінах не зміг переграти Арсенал (1:1). Таким чином "червоні дияволи" перебувають на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 9 очок. Це найгірший результат команди з сезону 1989/90, коли манкуніанці набрали після 7-ми турів 7 очок.

Про це повідомляє OptaJoe.

9 - Manchester United's haul of nine points from their opening seven league games is their lowest at this stage of a top-flight campaign since 1989-90 (7). Flat. #MUNARS