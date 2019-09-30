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Манчестер Юнайтед розписав нічию з Арсеналом у 7 турі АПЛ

Вчора 23:58 111 0
Манчестер Юнайтед розписав нічию з Арсеналом у 7 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі сьомого туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд зіграв внічию з Арсеналом.

Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли Скотт Мактоміней здорово пробив здалеку.

Каноніри відігралися після перерви, зусиллями П'єра-Емеріка Обамеянга. Цікаво, що арбітр матчу спочатку зафіксував офсайд, але після допомоги VAR прийняв рішення зарахувати взяття воріт.

Чемпіонат Англії, АПЛ

7 тур, 30 вересня

Манчестер Юнайтед - Арсенал 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45  Мактоміней, 1:1 - 58 Обамеянг.

Після цього матчу Манчестер Юнайтед набрав 9 очок і посідає 10 місце в турнірній таблиці. У Арсеналу 12 пунктів і 4 позиція.

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