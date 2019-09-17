Гравці Валенсії бойкотували прес-конференцію перед грою з Челсі

Джерело - Tribuna.com.
Гравці Валенсії висловили протест проти дій керівництва клубу.
Про це повідомляє marca.
Жоден футболіст не з'явився на обов'язкову прес-конференцію перед матчем Ліги чемпіонів з Челсі.
Після матчу з Барселоною (2:5) гравці в знак протесту відмовилися спілкуватися з пресою, попередньо попередивши про це керівництво.
Раніше Валенсія звільнила Марселіно Тораля, у якого, за інформацією іспанських ЗМІ, був конфлікт з президентом клубу Пітером Лімом.
Нагадаємо, Валенсія призначила нового головного тренера.