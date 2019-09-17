Гравці Валенсії бойкотували прес-конференцію перед грою з Челсі

Причиною стала відставка Марселіно

Гравці Валенсії висловили протест проти дій керівництва клубу.

Про це повідомляє marca.

Жоден футболіст не з'явився на обов'язкову прес-конференцію перед матчем Ліги чемпіонів з Челсі.

Після матчу з Барселоною (2:5) гравці в знак протесту відмовилися спілкуватися з пресою, попередньо попередивши про це керівництво.

Раніше Валенсія звільнила Марселіно Тораля, у якого, за інформацією іспанських ЗМІ, був конфлікт з президентом клубу Пітером Лімом.

Нагадаємо, Валенсія призначила нового головного тренера.