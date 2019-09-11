Звільнено головного тренера Валенсії

Наставник мав конфлікт з керівництвом клубу

Марселіно Гарсія Тора більше не є головним тренером Валенсії.

Про це повідомляє офіційний сайт "кажанів".

За інформацією іспанських ЗМІ, у фахівця був конфлікт з президентом клубу Пітером Лімом.

Також як повідомляє іспанська журналіст Ектор Гомес, команду очолить Альберт Селадес, який був помічником Хулена Хулена Лопетегі в збірній Іспанії та мадридському Реалі. Також фахівець очолював збірну Іспанії U-21 (2014-2018).

Марселіно очолив "кажанів" влітку 2017 го. У двох спільних сезонах команда двічі займала четверте місце в Ла-Лізі і кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні Валенсії вдалося виграти Кубок Іспанії, обігравши в фіналі Барселону.

Раніше повідомлялося, що Мессі може зіграти із Валенсією у Ла-Лізі.

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.