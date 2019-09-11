Звільнено головного тренера Валенсії

Джерело - football.ua.
Марселіно Гарсія Тора більше не є головним тренером Валенсії.
Про це повідомляє офіційний сайт "кажанів".
За інформацією іспанських ЗМІ, у фахівця був конфлікт з президентом клубу Пітером Лімом.
Також як повідомляє іспанська журналіст Ектор Гомес, команду очолить Альберт Селадес, який був помічником Хулена Хулена Лопетегі в збірній Іспанії та мадридському Реалі. Також фахівець очолював збірну Іспанії U-21 (2014-2018).
Марселіно очолив "кажанів" влітку 2017 го. У двох спільних сезонах команда двічі займала четверте місце в Ла-Лізі і кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.
У минулому сезоні Валенсії вдалося виграти Кубок Іспанії, обігравши в фіналі Барселону.
Раніше повідомлялося, що Мессі може зіграти із Валенсією у Ла-Лізі.
Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.