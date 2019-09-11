Валенсія призначила нового головного тренера

Тораля замінив Селадес

Головним тренером Валенсії став Альберт Селадес, який раніше був помічником Хулена Лопетегі в збірній Іспанії та мадридському Реалі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У середу Валенсія досягла угоди з Альбертом Селадесом, згідно з яким він буде новим головним тренером першої команди до 30 червня 2021 року. Сьогодні вдень новий наставник проведе своє перше тренування з командою.

Раніше Валенсія звільнила Марселіно Тораля, у якого, за інформацією іспанських ЗМІ, був конфлікт з президентом клубу Пітером Лімом.

Нагадаємо, що Мессі може зіграти із Валенсією у Ла-Лізі.