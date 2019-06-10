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Євро - 2020. Відбірковий турнір

10 червня, 21:45. Львів. Арена Львів

Група В, 4-й тур

Україна - Люксембург

Сьогодні, 10 червня, збірна України проведе матч 4-го туру відбіркового турніру Євро-2020 проти збірної Люксембургу.

Гра відбудеться у Львові на Арені Львів о 21:45.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, розпочинаючи з 21:30.

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Суперники вже зустрічалися між собою в цьому відборі. У 2-му турі українці, завдяки автоголу Родрігеса на 93-й хвилині, вирвали перемогу - 2:1.

Нагадаємо, у 3-му турі збірна України знищила команду Сербії, а Люксембург задовольнився нічиєю з Литвою.

Джерело - Чемпіон.